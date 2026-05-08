Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bargeld geraubt

Am Donnerstag schnappte sich ein Unbekannter eine Geldmappe.

Ulm (ots)

Gegen 14.40 Uhr lief der 28-jährige Mitarbeiter eines Geschäftes über den Münsterplatz. Er hatte eine Geldmappe bei sich und wollte die Einnahmen zur Bank bringen. Im Bereich des Cafés vor dem Stadthaus wurde er wohl von einer männlichen ganz in schwarz gekleideten Person angerempelt und zu Boden gestoßen. Der Täter schnappte sich die Geldmappe und flüchtete in Richtung Platzgasse. Der 28-Jährige und ein weiterer Zeuge rannten hinterher. In der Platzgasse verloren sie den Täter dann aus den Augen. Die Polizei fahndete nach dem Täter, der blieb verschwunden. Es kann lediglich gesagt werden, dass dieser schwarz gekleidet war und ein Oberteil mit Kapuze trug. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3312 entgegen.

+++++++ 0865033 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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