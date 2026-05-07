Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Dreiradfahrer verletzt

Gegen den Bordstein geriet am Dienstag ein Senior in Riedlingen.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 14 Uhr in der Kirchstraße unterwegs. Zwischen der Schulstraße und der Grabenstraße geriet er wohl aus Unachtsamkeit mit dem dreirädrigen Citybike gegen den Bordstein. Beim Sturz zog er sich Schürfungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen in eine Arztpraxis. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. An dem Rad entstand wohl kein Schaden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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