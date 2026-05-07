Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Anhänger kippt um

Am Mittwoch verlor ein Sprinter-Fahrer bei Hermaringen seine Ladung.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Sprinter auf der B492 von Hürben in Richtung Sontheim. Beim Abbiegen auf die B492 war er mit seinem Gespann wohl zu schnell und sein Anhänger kippte um. Der Anhänger war mit einer Baggerschaufel beladen. Diese fiel auf die Straße. Die Fahrbahn musste einseitig gesperrt werden. Nachdem Anhänger und Ladung geborgen waren, konnte die Straße kurz vor 9.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Die Schadenshöhe am Anhänger wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Fahrbahn ist bislang unklar.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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