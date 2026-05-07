POL-UL: (UL) Blaustein - Teile vom Auto abmontiert und beschädigt
Von Dienstag auf Mittwoch bediente sich ein Unbekannter an einem BMW.
Ulm (ots)
Der BMW 850i stand auf einem Parkplatz im Josefweg. Ein Unbekannter begab sich in den Nachtstunden zu dem Auto und montierte die Scheinwerfer ab. Darüber hinaus wurde das Auto zerkratzt und eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei Blaustein sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
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