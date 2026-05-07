Ulm (ots) - Gegen 14 Uhr klingelte bei dem Senior das Telefon. Der Anrufer gab sich als Arzt einer oberschwäbischen Klink aus und täuschte dem Senior vor, dass sein Enkelsohn im Krankenhaus liegen würde. Zur Behandlung der schweren Krankheit würde nur noch eine Therapie in der Schweiz helfen. Die würde ...

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