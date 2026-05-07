Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Auto zerkratzt

Am Montag oder Dienstag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Besitzer eines weißen Ford Transit parkte gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Zellersee. Als er am nächsten Morgen gegen 9.15 Uhr zurückkam, stellte er eine Beschädigung fest. Ein Unbekannter zerkratzte die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Zudem wurde die Fahrertür durch Kratzer beschädigt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei informiert: Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

++++0852843(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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