POL-UL: (UL) Ulm - Mit Bierflasche zugeschlagen
Am Dienstag erlitt ein 31-Jähriger Verletzungen im Gesicht.
Ulm (ots)
Der 31-Jährige saß kurz vor 20 Uhr auf einer Bank am Karlsplatz. Drei junge Männer sollen auf ihn zugekommen sein. Unvermittelt und ohne Vorwarnung soll einer der Drei dem 31-Jährigen eine Glasflasche über das Gesicht geschlagen haben. Danach flüchtete die Gruppe. Der 31-Jährige erlitt schwerere Verletzungen im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Angreifer um einen 17-Jährigen handeln. Der 31-Jährige und der 17-Jährige sind sich persönlich bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (Tel. 0731/188-0), die den Angriff beobachtet haben.
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