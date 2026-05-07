Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Bierflasche zugeschlagen

Am Dienstag erlitt ein 31-Jähriger Verletzungen im Gesicht.

Ulm (ots)

Der 31-Jährige saß kurz vor 20 Uhr auf einer Bank am Karlsplatz. Drei junge Männer sollen auf ihn zugekommen sein. Unvermittelt und ohne Vorwarnung soll einer der Drei dem 31-Jährigen eine Glasflasche über das Gesicht geschlagen haben. Danach flüchtete die Gruppe. Der 31-Jährige erlitt schwerere Verletzungen im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Angreifer um einen 17-Jährigen handeln. Der 31-Jährige und der 17-Jährige sind sich persönlich bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (Tel. 0731/188-0), die den Angriff beobachtet haben.

+++++++ 0850011 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell