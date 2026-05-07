Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfall an Kreuzung

Am Mittwoch kollidierte ein Autofahrer in Eislingen mit einer Jugendlichen auf einem E-Scooter.

Ulm (ots)

Um 9.20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Smart in der Leibnizstraße in Richtung Talstraße. An der Einmündung zur Staufeneckstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 16-Jährigen. Die fuhr mit ihrem E-Scooter in der Staufeneckstraße. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Die Jugendliche stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Geschädigte vor Ort. Ein Klinikaufenthalt war nicht erforderlich. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Deshalb muss auch die Jugendliche mit einer Anzeige rechnen. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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