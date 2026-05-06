Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Führerschein und Auto beschlagnahmt

Am Dienstag verursachte ein 20-jähriger Raser in Gingen einen Unfall mit 70.000 Euro Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr meldeten Zeugen einen Raser bei Gingen. Der Audi-Fahrer befuhr mit hoher Geschwindigkeit und verbotswidrig einen Radweg von Kuchen in Richtung Gingen. Dabei soll er laut Zeugen wohl mit bis zu über 100 km/h unterwegs gewesen sein. Kurz darauf verlor er am Ende des Radwegs, in Gingen, die Kontrolle über seinen schwarzen Audi A5 Mietwagen. Dann kam es in der Wilhelmstraße, an der Einmündung zur Schulstraße, zum Unfall mit einer BMW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge schleuderten durch den heftigen Aufprall von der Straße. Der BMW kam dabei in einem angrenzenden Garten zum Stehen. Der 20-jährige Raser und die 75-jährige BMW-Fahrerin hatten Glück und erlitten nur leichte Verletzungen. Die Seniorin kam vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte den Audi sowie den Führerschein des 20-Jährigen. Der Schaden am Audi wird auf 50.000 Euro, der am BMW auf 20.000 Euro geschätzt. Abschlepper bargen die beiden Pkw.

Da einige Zeugen die riskante Fahrweise des Unfallverursachers beobachteten und möglicherweise auch gefährdet wurden, bittet die Polizei diese, sich unter Tel. 07331/93270 als Zeugen zu melden. Zudem konnten am Audi deutliche Spuren von Pflanzen und Erde im Kühlergrill festgestellt werden. Die Ermittler vermuten, dass der 22-Jährige bereits zuvor mit seinem Audi von der Straße abkam und einen Unfall mit Flurschaden verursachte. Auch hier hofft die Polizei Geislingen auf Hinweise von Zeugen oder Geschädigten.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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