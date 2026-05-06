Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unter Drogen und ohne Führerschein gefahren

Gleich wegen zwei Verstößen muss sich ein 25-Jähriger nach einer Kontrolle am Dienstag in Heidenheim verantworten.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr stoppten Beamte des Verkehrsdienst Heidenheim einen Autofahrer in der Brenzstraße. Am Steuer des VW saß ein 25-Jähriger. Da er auffallend nervös wirkte und angeblich keinen Führerschein dabeihatte, nahm ihn die Streife genauer unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mutmaßlich unter Drogen stand. Im Gespräch räumte er den Konsum von Cannabis ein. Anschließend musste er mit in eine Klinik und eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem 25-Jährigen erst im April die Fahrerlaubnis behördlich entzogen wurde, nachdem er im Februar bei einer Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen wurde. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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