Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen/B465 - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Um 14.30 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Renault auf der B465 von Warthausen in Richtung Ehingen unterwegs. Er erkannte wohl auf Höhe Röhrwangen einen Linienbus an einer Haltestelle. Dort stiegen Fahrgäste aus. Nachdem der Bus wieder angefahren war, wollte der Autofahrer dem Bus die Einfahrt auf die B465 ermöglichen. Deshalb bremste er sein Auto ab. Das erkannte offenbar ein 61-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Kia dem Renault hinten auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die schätzt den Schaden am fahrbreiten Renault auf ca. 5.000 Euro, den am Kia auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den kaputten Kia.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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