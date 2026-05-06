Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auto angefahren

Nicht um den Schaden kümmerte sich ein Unbekannter am Montag in Giengen a.d. Brenz. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 15.10 Uhr und 16 Uhr. Der 77-Jährige parkte seinen grauen Renault Scenic vor dem Gesundheitszentrum in der Burgstraße. Daneben hatte offenbar ein weißer Pkw sehr nah an dem Renault geparkt, so dass der Senior nur über die Beifahrerseite in sein Auto einsteigen musste. Der 77-Jährige fuhr auf direktem Weg nach Hause. Dort angekommen stellte der Autobesitzer einen Streifschaden hinten links am Stoßfänger fest. An dem befanden sich weiße Lackantragungen. Wie der Senior später der Polizei berichtet, fuhr er sofort zurück zum letzten Abstellort. Der weiße Pkw der Marke VW oder Mercedes war jedoch verschwunden. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/9653-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Der Schaden am Renault wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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