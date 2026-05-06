Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto nicht verschlossen

In der Nacht auf Dienstag gelangte ein Dieb in ein Auto in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, stand das Auto wohl unverschlossen in der Einmündung zwischen Säntisstraße und Fabristraße. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem PKW einen Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Die Geldkarte nutzte der bislang Unbekannte offenbar bereits an einem Zigarettenautomaten. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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