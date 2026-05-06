Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau/A7 - Auto brennt

Am Dienstag rückte die Feuerwehr bei Langenau zu einem Fahrzeugbrand aus.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Hyundai auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Beim Auto kam es wohl zu einem technischen Defekt, weshalb der Motor anfing zu brennen. Die Fahrerin konnte ihr Auto auf Höhe von Langenau abstellen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Langenau rückte mit mehreren Fahrzeugen an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro. Die A7 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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