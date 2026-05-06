Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Wildschwein kreuzt Fahrbahn

Am Dienstagmorgen kam es bei Schelklingen zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 48-Jähriger auf der L240 von Schelklingen in Richtung Ringingen. Dort überquerte ein Wildschwein die Straße. Der Fahrer des Mazda konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier. Dieses verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und verständigte den Jagdpächter.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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