Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim - Spiegelklatscher

Nicht einigen konnten sich die Unfallbeteiligten am Montag bei Altheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße 7422 zwischen Allmendingen und Altheim. Ein 79-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Ringingen unterwegs. An der Abzweigung zur K7357, aus Richtung Schwörzkirch kommend, fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Seat in die K7422 ein. Der Seatfahrer bog nach links ab und fuhr weiter in Richtung Allmendingen. Wie die Polizei berichtete, fuhren beide Autos nicht möglichst weit rechts und die Fahrzeuge streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 1.000 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

++++0836211(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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