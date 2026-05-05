Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto beschädigt

Ein Unbekannter zerstörte am Sonntag oder Montag in Biberach eine Autoscheibe.

Ulm (ots)

Der Besitzer des grauen Opel Zafira parkte sein Auto am Sonntag gegen 16 Uhr in der Waldseer Straße. Als er am nächsten Tag gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den Schaden. Ein Unbekannter hatte die rechte hintere Scheibe an dem Auto eingeschlagen. Es entstand ein kleines Loch, zum Öffnen des Fahrzeuges kam es nicht. Zurück blieb ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei Biberach hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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