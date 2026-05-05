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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Komposthaufen brennt
Grillkohle sorgte am Montag für einen Brand in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einen Privatgarten in der Graf-Hatto-Straße aus. Dort brannte auf einem Grundstück ein Komposthaufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ermittlungen ergaben, dass ein Bewohner am Vortag Grillkohle auf den Kompost kippte. Die noch nicht ganz erkaltete Asche führte dann wohl zu dem Brand in dem Komposthaufen. Sachschaden entstand wohl nicht. Die Feuerwehr Bad Buchau war mit siebzehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

++++0841112(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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