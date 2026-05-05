Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Gartenhütte brennt

Am Montag rückte die Feuerwehr in Schelklingen zu einem Brand aus.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr entdeckte ein Zeuge den Brand in der Panoramastraße. Eine Gartenhütte brannte. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer löschen. In der Hütte befanden sich Werkzeuge und Holzkohle. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen nach dürfte die Holzkohle, welche am Vortag zum Grillen genutzt wurde, brandursächlich gewesen sein. Der vorläufige Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr Schelklingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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