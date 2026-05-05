Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Weidenstetten- Mit Motorrad gestürzt

Am Montag kam ein Motorradfahrer bei Weidenstetten von der Straße ab.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad die L1232 von Ettlenschieß nach Weidenstetten. Dort kam er offenbar durch einen Fahrfehler in einer Kurve nach links von der Straße ab. Der Kawasaki-Fahrer stürzte von seinem Krad. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mittels Hubschrauber in eine umliegende Klinik gebracht. Das Kraftrad wurde abgeschleppt. Der Polizeiposten Langenau schätzt den Schaden am Motorrad auf etwa 10.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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