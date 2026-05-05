Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall beim Einfahren

Am Montag kollidierte ein Autofahrer in Geislingen mit einer Bikerin.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr in der Stuttgarter Straße. Eine 16-Jährige fuhr mit ihrem Kraftrad von Kuchen in Richtung Geislingen. Von links, aus dem Gelände einer Tankstelle, bog ein 45-jähriger Autofahrer in die Stuttgarter Straße ein. Der VW Fahrer übersah wohl die von links kommende Jugendliche auf ihrer Yamaha und es kam zum Unfall. Die Jugendliche hatte Glück und blieb bei der Kollision unverletzt. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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