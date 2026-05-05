Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - An der Ampel aufgefahren

Am Montag verursachte eine Autofahrerin in Heidenheim Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 8.10 Uhr war eine 26-Jährige mit ihrem VW Sharan in der Erchenstraße unterwegs. An einer roten Ampel hielt sie hinter einem VW Passat. Als die Ampel auf Grün umschaltete, achtete sie beim Losfahren wohl nicht auf den noch stehenden VW Passat. Dabei stieß sie in das Heck ihres 65-jährigen Vordermanns. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Beide Pkw blieben fahrbereit. Der Schaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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