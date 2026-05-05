Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Tier ausgewichen

Am Montag landete ein betrunkener Autofahrer bei Königsbronn mit seinem Pkw im Graben.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem VW auf der Königsbronner Straße von Zang in Richtung Königsbronn unterwegs. Plötzlich sprang ein Fuchs über die Straße. Diesem wollte der VW-Fahrer ausweichen. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergab, dass er deutlich zu viel getrunken hatte. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim schätzt den Sachschaden am VW auf etwa 1.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Seinen Führerschein musste der 49-Jährige abgeben.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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