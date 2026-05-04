Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Asselfingen - Fahrgäste stoppen Busfahrer

In der Nacht auf Sonntag stoppten Fahrgäste einen mutmaßlich betrunkenen Busfahrer bei Asselfingen.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr war ein 52-jähriger Busfahrer in der Stotzinger Straße unterwegs. Er kam mit rund 30 Fahrgästen von einem Dorffest und fuhr von Asselfingen kommend in Richtung Rammingen. Am Ortseingang von Rammingen geriet er mit den Reifen auf eine Verkehrsinsel. Sachschaden entstand dabei nicht. Mehrere Fahrgäste forderten den unsicher fahrenden Busfahrer auf, anzuhalten. Da der Fahrer augenscheinlich betrunken war, verständigten die Zeugen die Polizei. Bei der Überprüfung des Fahrers ergab sich für die Beamten ebenfalls der Verdacht, dass er betrunken war. Da der 52-Jährige einen Alcotest verweigerte, musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen, wieviel Alkohol er intus hatte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt sowie Straßenverkehrsgefährdung.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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