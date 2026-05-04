Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B312 - Polizei führt Motorradkontrollen durch

Am 1. Mai stellte die Polizei an der B312 bei Riedlingen mehrere Verstöße fest.

Ulm (ots)

Am Nachmittag hatte die Polizei eine Kontrollstelle bei Riedlingen-Daugendorf eingerichtet. Spezialisten der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ulm waren im Einsatz. Während der mehrstündigen Kontrolle wurden insgesamt 106 Motorräder und deren Fahrer genauer unter die Lupe genommen. Neun davon mussten beanstandet werden. Bei drei Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Gründe waren vielfältig. Mängel an der Lenkung, unzulässige Anbauteile, fehlende Heckreflektoren und falsche Montage von Rückspiegel, so die Polizei. Die Zweiräder müssen nun wieder in Ordnung gebracht werden, Mängelberichte wurden ausgestellt. Sechs Motorräder hatten nicht mehr ausreichend Profil. Erfreulicherweise hatte keiner der Kontrollierten vor Fahrtbeginn Alkohol oder Drogen eingenommen. Denn entsprechende Atemalkoholtests und auch Urinschnelltests wurden vor Ort durchgeführt und verliefen allesamt negativ. Abgesetzt von der Kontrollstelle führten die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei den rund 2.000 gemessenen Fahrzeugen wurden 37 Verstöße festgestellt. 34 mussten verwarnt werden, drei waren deutlich schneller unterwegs und mussten angezeigt werden. Der Spitzenreiter war allerdings ein Autofahrer. Der wurde mit 143 km/h anstatt der außerorts erlaubten 100 km/h ertappt. Auf ihn kommt ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen dieser Art an. Zur Sicherheit aller. Sie weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de eingesehen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++0810511(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell