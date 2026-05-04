Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Bei Rot in die Kreuzung

Zwei Fahrzeuge stießen am Samstag in Geislingen a.d. Steige zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad in der Stuttgarter Straße stadtauswärts. Sie war in Richtung Kuchen unterwegs. In der Kantstraße fuhr eine 58-Jährige mit ihrem VW. Die Autofahrerin bog in die Stuttgarter Straße ab. Die Zweiradfahrerin fuhr in die Kreuzung ein. Dass ihre Ampel rot zeigte, hatte die 50-Jährige wohl nicht gesehen. Trotz eines Bremsmanövers der Autofahrerin stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Aufprall zog sich die 50-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am fahrbereiten Auto ist noch unklar.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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