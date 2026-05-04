Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/B30 - Über die Motorhaube geschleudert

Am Sonntag ereignete sich auf der B30 bei Eberhardzell/Oberessendorf ein Unfall.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem BMW Motorrad auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe Oberessendorf kam es zu dem folgenschweren Unfall. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem BMW SUV von der Ortsmitte in der Winterstetter Straße in Richtung B30. Der Senior bog nach links auf die B30 ab, um weiter in Richtung Ravensburg zu fahren. Dabei übersah er wohl den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der krachte in die Fahrertür des Autos. In der weiteren Folge wurde der 46-Jährige über die Motorhaube des SUV geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine 85-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro, den am Motorrad auf ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren Schrott und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war vor Ort und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B30 temporär gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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