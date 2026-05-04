Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein/Ulm - Motorräder und Führerscheine beschlagnahmt

In der Nacht auf Sonntag lieferten sich zwei Biker auf der B28 bei Ulm mutmaßlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.30 Uhr wurde die Polizei in Blaustein auf zwei Motorradfahrer im Bereich der Molitorstraße aufmerksam. Die beschleunigten ihre Honda Krafträder noch vor dem Ortsausgang in Richtung Ulm auf mutmaßlich über 100 km/h. Dann rasten sie auf der B28 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ulm davon. Einer weiteren Streife gelang es die Raser kurz darauf bei der Blautalbrücke in Ulm zu kontrollieren. Die beiden jungen Fahrer im Alter von 21 und 23 Jahren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Ihre Führerscheine und Motorräder wurden beschlagnahmt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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