Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Brand in Keller

Am frühen Montagmorgen rückten Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Heidenheimer Innenstadt aus.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in der Straße Am Radkeller aus. Dort stellte ein Bewohner im Keller eines Mehrfamilienhauses zunächst Rauchentwicklung fest. Da der Rauch immer stärker wurde, mussten kurz darauf alle Bewohner das Gebäude verlassen. Auch von einem angrenzenden Gebäude mussten die Bewohner evakuiert werden. Die Feuerwehr war mit 30 Personen und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Gegen 4 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Gebäude blieb weiterhin bewohnbar und die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge geriet wohl der Akku eines E-Scooter in Brand. In dem Kellerraum lagerten auch Gasflaschen, die durch die Hitze explodierten. Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

++++0833639 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell