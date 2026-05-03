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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Unsichere Fahrweise führt zu Verkehrskontrolle

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt den Beamten des Polizeireviers Giengen gegen 03.00 Uhr ein Fahrzeug aufgrund einer sehr unsicheren Fahrweise auf. Während der durchgeführten Kontrolle in der Niederstotzinger Straße kann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht der Beamten. Dem 19-jährigen Fahrzeugführer wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird gefertigt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz)

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0829491)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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