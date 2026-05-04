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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Unfall auf Radweg
Unachtsamkeit führte wohl zum Unfall mit zwei Radfahrern am Sonntag bei Steinheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der L1163 von Steinheim in Richtung Heidenheim. Eine vorausfahrende Radlerin musste bremsen. Das bemerkte der 63-Jährige wohl zu spät und er stieß gegen das Hinterrad der 64-Järhigen. Beide stürzten und erlitten dadurch leichte Verletzungen. Während der 63-Jähriger nach einer Behandlung vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen wurde, musste die 64-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung mit in ein Krankenhaus. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. An den Fahrrädern entstanden nur geringe Schäden von jeweils etwa 100 Euro.

++++0831368 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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