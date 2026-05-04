Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stießen am Sonntag auf der B492 bei Ehingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 17.15 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem BMW auf der B492 von Allmendingen in Richtung Ehingen. Auf Höhe von Berkach ordnete er sich auf der Spur für Linksabbieger ein. Beim anschließenden Abbiegevorgang kam es zum Unfall mit einem entgegenkommenden Seat. Den lenkte eine 66-Jährige. Durch den heftigen Auprall erlitten der BMW-Fahrer sowie sein 40-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Die Seat-Fahrerin kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in eine Klinik. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Feuerwehr Ehingen war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 25.000 Euro, den am Seat auf 20.000 Euro.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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