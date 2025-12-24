Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Wohnungsbrand am 24.12.2025 in einem Mehrfamilienhaus greift auf Dachstuhl über. Mehrere Personen über tragbare Leitern gerettet.

In der Nacht zu Mittwoch dem 24.12 wurden die Kräfte der Feuerwehr Kaarst um 00:52 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus auf der Ritterstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten ein ausgedehntes Feuer mit starker Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss. Es sollten mehrere Personen auf einem Balkon von Rauch und Feuer bedroht sein. Des Weiteren wurden noch Personen in der Brandwohnung vermutet.

Den Zeitnah eintreffenden Kräften der Feuerwehr bot sich zunächst ein dramatisches Bild. Mehrere Personen welche massiv von Rauch bedroht waren, machten sich auf einem Balkon an der Brandwohnung bemerkbar. Die Feuerwehr unterstütze die Nachbarn sowie die Polizei welche bereits erste Rettungsmaßnahmen mittels handelsüblichen Leitern eingeleitet hatten.

Anschließend wurde das Feuer, welches bereits auf Teile des Dachstuhls übergegriffen hatte im Außenangriff über zwei Drehleitern und einem Löschrohr, sowie im Innenangriff durch mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpft.

Durch den parallelen Einsatz der beiden Drehleitern der Feuerwehr Kaarst konnte das Feuer schnell bekämpft und ein ausbreiten auf den gesamten Dachstuhl verhindert werden.

Insgesamt wurden 11 Personen aus dem Gefahrenbereich gerettet und vom Rettungsdienst gesichtet und betreut. Eine Person musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen transportiert werden. Eine weitere Person wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Kaarst war mit beiden Einheiten und 45 Einsatzkräften im Einsatz. Weiterhin war die Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 2 Notarzteinsatzfahrzeugen, mehreren Rettungswagen, LNA, OrgL, sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Während der Einsatzdauer stellte die Feuerwehr Korschenbroich den Grundschutz für das Kaarster Stadtgebiet mit einem Löschzug von der Feuerwache Kaarst aus sicher.

Für die Feuerwehr Kaarst war der Einsatz nach rund 5 Stunden abgearbeitet.

