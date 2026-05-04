Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Kind fährt auf die Straße

Eine Motorradfahrerin konnte den Unfall am Samstag in Rot an der Rot nicht mehr verhindern. Der Junge zog sich schwere Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 18 Uhr. Der Neunjährige fuhr mit seinem Cityroller auf dem Gehweg des Schützenweges in Richtung Löwengasse. An der Einmündung zur Haldenstraße fuhr der Junge weiter und achtete wohl nicht auf die von rechts kommende Motorradfahrerin. Die 29-Jährige hatte Vorfahrt. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und beide stürzten auf die Straße. Bei dem Unfall zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in eine Klinik. Die Motorradfahrerin hatte Glück und kam mit Prellungen und Schürfungen davon. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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