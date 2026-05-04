Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag krachte ein 91-Jähriger mit seinem Auto in Geislingen gegen zwei geparkte Autos.

Ulm (ots)

Der Mann war kurz vor 16.45 Uhr mit seinem Opel Zafira in der Stuttgarter Straße (B10) in Richtung Kuchen unterwegs. Bei ihm kam es wohl zu einem medizinischen Problem und er verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Senior kam ungebremst nach rechts von der Straße ab und streifte einen geparkten BMW X5. Anschließend prallte er frontal gegen einen geparkten VW Golf. Ersthelfer und Rettungskräfte kümmerten sich um den Senior und seine 85-jährige Beifahrerin. Beide kamen mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Den ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Fahrer schwere, die Beifahrerin leichte Verletzungen.

Der Opel sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B10 zwischen der Einmündung zur B466 und der Oberböhringer Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der Sachschaden an den drei Pkw wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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