Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: UL) Ulm - Mann schlägt zu

Am Montag endete die Flucht eines 27-Jährigen in Ulm in der Donau.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Deutschhausgasse. Ein 27-Jähriger soll einen 52-Jährigen offenbar mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Mutmaßlich schlug der Mann auch mit einer Flasche zu. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 52-jährigen Mann in eine Klinik. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung der Donau. Während der Flucht sprang er in die Donau. Die Feuerwehr rettete den 27-Jährigen aus dem Wasser. Er wurde durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Im Anschluss daran wurde der Mann aufgrund seines Zustands in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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