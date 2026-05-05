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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Mit dem Fahrrad gestürzt
Am Montag zog sich eine 37-Jährige beim Sturz von ihrem Rad Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war die 37-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Oggenhauser Straße unterwegs. An der Einmündung zur Burenstraße fuhr sie mit ihrem Citybike über einen abgesenkten Bordstein. Dabei verlor sie die Kontrolle und stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klink. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

++++0835789 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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