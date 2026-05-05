Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Rad löst sich

Am Montag kam es bei Ehingen zu einem Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten.

Ulm (ots)

Der 36-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr auf der B465 in Richtung Altbierlingen. Während der Fahrt löste sich das linke Vorderrad des Skodas. Ein entgegenkommender 79-jähriger Nissan-Fahrer konnte dem Rad nicht ausweichen. Es kam zu einem Unfall. Eine weitere entgegenkommende Fahrerin versuchte noch, nach links auszuweichen. Sie konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Rad nicht mehr verhindern. Das Rad wurde gegen die hintere rechte Tür des Renaults der 47-Jährigen geschleudert. Ein 53-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation. Er bremste sein Auto rechtzeitig ab. Hinter ihm fuhr eine 73-Jährige. Sie erkannte den Unfall, sah aber offenbar zu spät, dass der vorausfahrende Ford abbremste. Sie fuhr mit ihrem VW in das Heck des Fords. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

++++ 0840137 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell