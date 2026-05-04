Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es gegen 19:30 Uhr in der Mittleren Bleiche in Mainz zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 48-jähriger Mann die Fahrbahn, als ein PKW zurücksetzte und sich ihm näherte, ohne ihn zu berühren. Der Mann sprach den Fahrzeugführer daraufhin an.

Anschließend stiegen neben dem Fahrer drei weitere Insassen aus dem Fahrzeug. Ein zunächst verbaler Streit eskalierte in eine körperliche Auseinandersetzung, an der der Fahrer nicht beteiligt gewesen sein soll. Die drei bislang unbekannten Täter schlugen im weiteren Verlauf gemeinschaftlich auf den 48-Jährigen ein.

Erst durch das Eingreifen eines unbeteiligten Zeugen ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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