Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach gefährlichen Fahrmanövern und Körperverletzung in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Nach einer Serie von Vorfällen in Mainz-Mombach (Bereich Kreuzstraße, An der Wieslücke und Karlsstraße) am Freitag, den 01.05.2026, sucht die Polizei dringend nach Augenzeugen und weiteren Geschädigten. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Am gestrigen Freitag kam es zwischen ca. 12:45 Uhr und 14:45 Uhr zu mehreren kritischen Situationen im Straßenverkehr sowie einer tätlichen Auseinandersetzung:

​Gegen 12:45 Uhr (Kreuzstraße): Der Fahrer eines roten Toyota RAV4 geriet zunächst mit einem Radfahrer in Streit. Im Anschluss beschleunigte der Pkw-Fahrer stark und gefährdete dabei einen Fußgänger.

​Gegen 14:40 Uhr (An der Wieslücke): Derselbe Pkw hielt in der Straße "An der Wieslücke". Dort entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen dem Fahrer und mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieg der Fahrer aus und schlug einem bislang unbekannten Passanten mit der flachen Hand ins Gesicht.

​Anschließend (Karlsstraße): Bei der Flucht vom Tatort fuhr der Beschuldigte mit überhöhter Geschwindigkeit in die Karlsstraße (verkehrsberuhigter Bereich). Dort gefährdete er erneut Fußgänger. ​Der betroffene Pkw konnte wenig später an einer Tankstelle lokalisiert werden. Der Fahrer versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu Fuß zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch Polizeikräfte vor einem Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen werden.

​Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben? Zur lückenlosen Aufklärung des Geschehens bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere werden folgende Personen gebeten, sich zu melden:

​Der unbekannte Geschädigte, der in der Straße "An der Wieslücke" angegriffen wurde. ​Der Fußgänger, der gegen 12:45 Uhr in der Kreuzstraße durch den roten Toyota gefährdet wurde. ​Der Radfahrer, der zur Mittagszeit in der Kreuzstraße in den ersten Streit verwickelt war. ​Weitere Passanten oder Anwohner, die Angaben zur Fahrweise des Fahrzeugs oder zu den Auseinandersetzungen machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131-6534250 oder per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de entgegen.

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