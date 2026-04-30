Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Mainz

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2026, kam es in der Kirsteinstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin.

Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Im Verlauf des Aufenthalts entwendeten sie unbemerkt Giro- und Kreditkarten. Anschließend wurde ein niedriger vierstelliger Betrag unberechtigt abgehoben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell