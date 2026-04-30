Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Durchsuchungsmaßnahmen nach Schussabgabe in Worms - Mehrere Objekte durchsucht

Mainz / Ludwigshafen / Worms / Baden-Württemberg (ots)

Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens haben Einsatzkräfte der Polizei am gestrigen frühen Morgen zeitgleich mehrere Objekte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsucht.

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einer gewaltsamen Auseinandersetzung, die sich am 27. März 2026 in Worms, in der Renzstraße im Bereich einer Gaststätte ereignete. Dabei kam es zur Abgabe von Schüssen, wobei eine Person verletzt wurde. (Wir berichteten: POL-PPMZ: Auseinandersetzung in Worms - Schüsse gefallen | Presseportal)

Die gestrigen Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt elf Beschuldigte. Hierbei wurden Wohnungen und Räumlichkeiten in Ludwigshafen, Worms sowie in angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg aufgesucht.

Neun der elf Beschuldigten konnten von den Einsatzkräften angetroffen werden. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Auswertung dieser Asservate ist nun fester Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Mit Blick auf den gegenwärtigen Stand des Verfahrens und um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine weitergehenden Informationen zum Sachverhalt oder zu den sichergestellten Gegenständen erteilt werden.

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