Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte gefährliche Körperverletzung in der Anni-Eisler-Lehmann-Straße - Zwei Zeugen verhindern Schlimmeres

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Dienstag, dem 28.04.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in der Anni-Eisler-Lehmann-Straße in Mainz zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Zwischen einer 36-jährigen Frau und Mitarbeitenden eines dort ansässigen Unternehmens bestehen anhaltende Streitigkeiten. Bereits in der vergangenen Woche war es in diesem Kontext zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und einer Mitarbeiterin des Unternehmens gekommen. Damals konnten zwei aufmerksame Zeugen durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Am gestrigen Tag hielt sich die 36-Jährige erneut in unmittelbarer Nähe des Firmenbüros auf. Die beiden Anwohner im Alter von 23 und 24 Jahren erkannten die Frau wieder und sprachen sie gezielt an. Sie forderten sie auf, sich von der Örtlichkeit zu entfernen, um eine erneute Eskalation zu verhindern.

Im weiteren Verlauf begaben sich die beiden Männer in Richtung des Firmengebäudes. Die Beschuldigte folgte ihnen, drängte sich an ihnen vorbei und versuchte, in das Gebäude zu gelangen. Die beiden Zeugen stellten sich ihr entschlossen entgegen, um dies zu verhindern. In diesem Moment zog die 36-Jährige ein Klappmesser mit ausgefahrener Klinge und führte mehrere Stichbewegungen in Richtung einer der Männer aus.

Dieser reagierte geistesgegenwärtig, konnte den Angriffen ausweichen und der Beschuldigten in einem Handgemenge das Messer entreißen. Gemeinsam gelang es den beiden Männer anschließend, die Angreiferin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte zu fixieren.

Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei hebt ausdrücklich das entschlossene Handeln der beiden Zeugen hervor. Durch ihr Eingreifen konnte eine erhebliche Gefährdung weiterer Personen verhindert und die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

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