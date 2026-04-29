Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei versuchte Diebstähle von Leichtkrafträdern

Mainz-Bretzenheim (ots)

In der Zeit von Montag, 27.04.2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 28.04.2026, 10:00 Uhr, kam es in Mainz-Bretzenheim zu zwei versuchten Diebstählen von Leichtkrafträdern.

Im Buchenweg sowie in der Hans-Böckler stellten die jeweiligen Fahrzeughalter fest, dass ihre am Vorabend unbeschädigt abgestellten Leichtkrafträder am nächsten Morgen manipuliert worden waren. In beiden Fällen fehlte das jeweilige Zündschloss vollständig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter versuchten, die Fahrzeuge zu entwenden. Die Versuche blieben jedoch erfolglos.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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