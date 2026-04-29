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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Medizinischer Notfall am Fischtorplatz

Mainz (ots)

Am Mittwoch, dem 29.04.2026, gegen 12:20 Uhr kam es im Bereich des Fischtorplatzes in Mainz zu einem medizinischen Notfall bei einem 80-jährigen Mann.

Polizeibeamte, die sich im Rahmen der Aufnahme eines Verkehrsunfalls bereits vor Ort befanden, wurden auf die Situation aufmerksam und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes umgehend Erste Hilfe.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber an die Einsatzörtlichkeit geflogen. Nach der Landung am Jockel-Fuchs-Platz wurde der Notarzt durch eine Streifenwagenbesatzung zur betroffenen Person gebracht.

Der Mann wurde anschließend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand werden nicht getätigt.

Während des Rettungseinsatzes kam es durch mehrere Schaulustige zu Behinderungen, da diese die Situation filmten. Polizeibeamte mussten mehrfach einschreiten und entsprechende Aufforderungen aussprechen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Filmen und Verbreiten von Aufnahmen hilfloser Personen nicht nur die Rettungsmaßnahmen behindern kann, sondern auch strafbar sein kann. Zudem appelliert die Polizei an die Bevölkerung, Einsatzkräfte nicht zu behindern und die Privatsphäre betroffener Personen zu respektieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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