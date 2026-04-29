Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Zweiräder im Blick".

Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Ziel des diesjährigen Aktionstages war daher, Zweiradfahrende auf die spezifischen Risiken im Straßenverkehr aufmerksam machen und gleichzeitig zur Einhaltung der Straßenverkehrsregeln zu sensibilisieren.

Insgesamt wurden am Dienstag, 28.04.2026, im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz 447 Zweiräder kontrolliert. Darunter befanden sich 269 Fahrräder, 98 Motorräder und Roller sowie 80 E-Scooter. Hierbei stellten Polizeikräfte insgesamt 165 Verstöße fest. Zudem wurden 79 Pkw und Lkw kontrolliert und dabei 40 Verstöße festgestellt.

Alleine im Mainzer Stadtgebiet wurden 258 Zweiräder einer Verkehrskontrolle unterzogen und dabei 80 Verstöße festgestellt. Zudem wurden 22 Pkw und Lkw überprüft. Ergebnis: Fünf Verstöße.

Bei einem Großteil der Verstöße im Zweiradbereich handelte es sich um geringfügigere Beanstandungen, etwa bei der Ausstattung. Es gibt zwar keine gesetzliche Verpflichtung zum Tragen eines Fahrradhelms. Dennoch nutzten Einsatzkräfte während der Kontrollen die Gelegenheit, Radfahrende auf die durchaus relevante Schutzwirkung von Helmen aufmerksam zu machen. Über die Hälfte der Beteiligten trug keinen Helm.

Parallel zu den Kontrollen waren Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention im Einsatz und sprachen mit Verkehrsteilnehmern über typische Risiken und Herausforderungen, denen Zweiradfahrende im Straßenverkehr begegnen. Vorbildliches Verhalten wurde dabei ausdrücklich hervorgehoben.

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