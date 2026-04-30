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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gedränge beim Bus führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es am Hauptbahnhof Mainz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Frauen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich eine 20-jährige und eine 23-jährige Frau an einem Bussteig auf, als es beim Eintreffen eines Busses zu einem erhöhten Personenaufkommen und Gedränge beim Einstieg kam. In diesem Zusammenhang stieß die 23-Jährige die 20-Jährige, woraufhin es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen kam.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den beiden Frauen. Hierbei kam es unter anderem zu Faustschlägen sowie Ziehen an den Haaren. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Gegen beide Frauen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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