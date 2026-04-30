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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Straßenbahn

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es im Stadtteil Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Straßenbahn die vorgesehenen Gleise aus Richtung Mainz-Bretzenheim kommend in Fahrtrichtung Marienborn. Zeitgleich beabsichtigte ein Fahrradfahrer, die Gleise an einem Übergang im Bereich der Kreuzung Mercedesstraße zu überqueren. Hierbei missachtete er das eingeschaltete gelbe Blinklicht, welches auf die herannahende Straßenbahn hinweist.

Trotz eingeleiteter Bremsung durch die Straßenbahnfahrerin konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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