POL-UL: (UL) Amstetten - Zeuge kann Teilkennzeichen ablesen/ Am Donnerstag fuhr eine Frau mit einem weißen Ford Puma in Amstetten gegen einen Lichtmast und flüchtete anschließend.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 10.45 Uhr. Die Frau fuhr mit ihrem weißen Ford Puma im Falkenweg. Dort versuchte sie offenbar, ihr Fahrzeug in einer Einfahrt zu wenden. Dabei stieß sie rückwärts gegen einen Lichtmast. Die Fahrerin stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte das Teilkennzeichen GP-KC ablesen. Der Polizeiposten Amstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Verursacherin.

++++0086240 (BK)

