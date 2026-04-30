PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug in Mainzer Neustadt entwendet

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag, 28.04.2026, auf Mittwoch, 29.04.2026, kam es in der Richard-Wagner-Straße in der Mainzer Neustadt zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug.

Unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand über die seitliche Schiebetür Zugang zum Fahrzeug und entwendeten aus dem Laderaum mehrere hochwertige Werkzeuge, darunter unter anderem eine Bohrmaschine, eine Flex sowie Akku- und Schlagschrauber. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Mainz

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, 29.04.2026, kam es in der Kirsteinstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Im Verlauf des Aufenthalts entwendeten sie unbemerkt Giro- und Kreditkarten. Anschließend wurde ein niedriger vierstelliger Betrag unberechtigt abgehoben. ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Gedränge beim Bus führt zu körperlicher Auseinandersetzung

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es am Hauptbahnhof Mainz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Frauen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich eine 20-jährige und eine 23-jährige Frau an einem Bussteig auf, als es beim Eintreffen eines Busses zu einem erhöhten Personenaufkommen und Gedränge beim Einstieg kam. In ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Straßenbahn

    Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es im Stadtteil Mainz-Bretzenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Straßenbahn die vorgesehenen Gleise aus Richtung Mainz-Bretzenheim kommend in Fahrtrichtung Marienborn. Zeitgleich beabsichtigte ein Fahrradfahrer, die Gleise an einem Übergang im Bereich der Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren