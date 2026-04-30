Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug in Mainzer Neustadt entwendet

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag, 28.04.2026, auf Mittwoch, 29.04.2026, kam es in der Richard-Wagner-Straße in der Mainzer Neustadt zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug.

Unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand über die seitliche Schiebetür Zugang zum Fahrzeug und entwendeten aus dem Laderaum mehrere hochwertige Werkzeuge, darunter unter anderem eine Bohrmaschine, eine Flex sowie Akku- und Schlagschrauber. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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