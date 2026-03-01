Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzungsdelikt in der Yorckstraße

Ludwigshafen-Süd (ots)

Bereits in der Nacht vom 27.02.2026 auf den 28.02.2026 kam es gegen 04:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Heranwachsenden in der Yorckstraße. Ein 20-Jähriger wurde hierbei von einem bislang unbekannten Täter mit einem Schlagstock angegriffen. Die Gruppe um den Angreifer flüchtete im Nachgang in Richtung Roonstraße und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tathergang und den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell